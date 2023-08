Chiril Moțpan: A celebra cu adevărat Limba noastră cea română nu înseamnă nici festivism patetic, dar nici deplângere a situației actuale

14:10

Ruslan Codreanu, președintele Puterea Oamenilor, de Ziua Limbii Române, a dezvăluit că și-a petrecut copilăria la Tiraspol, dar în același timp a învățat respectul pentru Limba Română, informează TRIBUNA. „Primele patru clase le-am făcut în școală cu predare în limba rusă. Acolo am cunoscut copii și învățători deosebiți. A urmat un an în care am […]