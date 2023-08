A treia zi a Festivalului de Artă Apollonia din Bulgaria oferă o simbioză de teatru, cinema și jazz

14:40

Peste 30 de mii de titluri de carte din Moldova și din România vor fi prezentate la cea de-a VI-a ediție a Salonului Internațional de Carte „Bookfest”. Evenimentul organizat la Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, va fi inaugurat miercuri și va ține până pe 3 septembrie. În această perioadă... The post Bookfest își deschide ușile miercuri cu peste 30 de mii de titluri de carte appeared first on ALBASAT.