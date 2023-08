O mamă din Soroca își învinuiește soțul că ar fi dispărut împreună cu fetița lor: „De mai bine de două săptămâni nu știu unde este copilul meu”

09:50

Meta Platforms, compania care are în portofoliu Facebook şi Instagram, a șters peste 7.700 de conturi şi 930 de pagini de pe Facebook, care făceau parte dintr-o rețea de dezinformare a Chinei, ce afecta populația uigură. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Compania a descris campania de dezinformare a Chinei drept "cea mai mare operaţiune de …