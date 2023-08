Patru cetățeni moldoveni, victime ale accidentului din România, au fost transportați de SMURD la Chișinău

12:50

Ministerului Mediului a anunțat o campanie de salubrizare pe tot teritoriul Republicii Moldova. Aceasta se va desfășura în perioada 1 – 16 septembrie. Ea are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la eforturile Republicii Moldova de a se alinia la obiectivele trasate de UE: zero poluare, economia circulară, managementul integrat al deșeurilor și […] Сообщение „Ziua Curățeniei” se va desfășura și în acest an. Când facem ordine în localitățile din Moldova появились сначала на Accent.