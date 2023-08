Descoperă comedia satirică „Revizorul” la Teatrul Național „Eugene Ionesco” pe 8 și 9 septembrie

15:10

Oraşul italian Sestriere s-a trezit acoperit de zăpadă, cu 5 centimetri de omăt pe jos. Deşi vremea rea şi scăderea temperaturilor fuseseră anunţate, zăpada din Alpi nu era aşteptată în august. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La o altitudine de 2.000 de metri, drumurile au fost acoperite, luni, cu primii fulgi de zăpadă după temperaturile … The post Ninsoare într-o localitate din Italia, în toiul verii first appeared on ZUGO. Articolul Ninsoare într-o localitate din Italia, în toiul verii apare prima dată în ZUGO.