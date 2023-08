Recensământul de probă a demarat în R. Moldova: Cum are loc procesul

15:00

Victima accidentului nocturn de la Sângera este Valentina Bivol, o tânără de 30 de ani. Aceasta a lăsat în urmă o fiică de șase ani și familia îndurerată, după ce a fost lovită moral de o polițistă care conducea automobilul în stare de ebrietate.