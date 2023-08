Vlah, despre provocarea de a învăța limba română și mândria de a o vorbi: „Putem avea multe deosebiri, dar limba este cea care poate și trebuie să ne unească”

08:50

Ministerul rus al Apărării raportează cinci atacuri cu drone asupra orașelor Pskov, Breansk, Oriol, Kaluga și Reazan din Federația Rusă, precum și atacuri asupra orașului Sevastopol din peninsula Crimeea, aflată sub controlul ilegal al Rusiei, din 2014. Moscova acuză Kievul că ar fi lansat atacurile cu drone. Ucraina nu a comentat, până la această oră, […]