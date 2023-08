VIDEO Maia Sandu a recunoscut că Moldova mai are probleme de rezolvat pentru a-i convinge pe cetățenii din diasporă să revină acasă

20:30

Republica Moldova are astăzi minimum cinci milioane de tone de biomasă și deșeuri menajere, din care se poate obține 20 de milioane MW de energie, din care 18 milioane MW energie termică și 2 milioane MW energie electrică pe an prin implementarea tehnologiei ecoHornet. O spune Iuliean Horneț, inventator emerit al României, într-o conferință de presă la […]