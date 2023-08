De la 100 la 200 de lei. A fost dublată diurna militarilor din forțele de menținere a păcii din Zona de Securitate

19:10

Recent, NewsMaker a lansat promo-ul noului nostru proiect: în curând vom avea știri în format video în două limbi: rusă și română. Însă, în urma acestui video au avut de suferit 16 televizoare și câteva bâte. Urmăriți un backstage despre cum am distrus (și continuăm să distrugem) propaganda. Despre ce era video original? În septembrie, […]