Polițista beată, plasată în arest

20:00

Novak Djokovic s-a calificat cu uşurinţă în turul 2 la US Open, după ce l-a învins pe Alexandre Muller (84 ATP) cu 6-0, 6-2, 6-3, la arenele Flushing Meadows, din New York. Campionul sârb este sigur acum că va reveni în fruntea clasamentului ATP la finalul competiţiei. Djokovic (36 ani), care nu a participat la ediţia de anul trecut a turneului de Grand Slam din cauza faptului că nu s-a vaccinat contra Covid-19, avea nevoie de o victorie la turneul de anul acesta pentru a fi sigur că îl detronează pe Carlos Alcaraz, care a câştigat US Open în 2022. Novak Djokovic, care are trei titluri de campion la Flushing Meadows, se află în căutarea celui de-al 24-lea trofeu de Grand Slam, pentru a egala recordul absolut deţinut de Margaret Court. Sârbul va juca în turul secund contra spaniolului Bernabe Zapata (76 ATP). Prima surpriză a turneului masculin este eliminarea lui Holger Rune, numărul 4 mondial, învins în patru seturi de Roberto Carballes (63 ATP), cu 6-3, 4-6, 6-3, 6-2. Moldoveanul Radu Albot va intra în concurs în această seară.