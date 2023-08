Bookfest Chişinău se desfășoară sub patronajul președinților Iohannis și Sandu: Mesajul liderului de la Cotroceni

Salonul Internaţional de Carte Bookfest Chişinău are loc sub patronajul președintei Republicii Moldova Maia Sandu și președintelui României Klaus Iohannis. Liderul de la Cotroceni a transmis un mesaj în care menționează că, în contextul actual, „cartea trebuie să fie scutul care ne protejează de toxicitatea discursului manipulator, de mirajele şi pericolul întoarcerii la trecutul totalitar”. […] Articolul Bookfest Chişinău se desfășoară sub patronajul președinților Iohannis și Sandu: Mesajul liderului de la Cotroceni apare prima dată în Realitatea.md.

