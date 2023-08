Iranul impune universitățile să separe studenții bărbați de femei

16:30

La Sankt Petersburg au fost închise intrările în două cimitire – Severnîi și Serafimovskii, scrie Radio Svoboda cu referire la Sever.Realii. Cel mai probabil acolo, potrivit sursei, are loc înmormântarea liderilor Wagner. Sursa a menționat, cu referire la informațiile neoficiale, că liderul mercenarilor Wagner Evghenii Prigojin va fi înmormântat la cimitirul Serafimovskii. În noaptea de […]