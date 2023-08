Executivul a aprobat extinderea punctelor de trecere a frontierei, destinate importului produselor petroliere

16:20

Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun s-a întâlnit cu tinerii care vor reprezenta țara noastră la Olimpiada mondială de robotică – FIRST Global Challenge. Evenimentul va avea loc în perioada 6-10 octombrie curent, în Singapore, și va întruni echipe din peste 160 de țări ale lumii. FIRST Global Challenge are scopul de a promova domeniile