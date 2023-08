VIDEO Propagandistul Soloviev cere să fie atacate Țările Baltice: „Să fie șterse de pe fața pământului”

14:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de pericol de incendiu pentru întregul teritoriu al Republicii Moldova. Avertizarea meteo va fi valabilă între 30 august și 14 septembrie. „În perioada 30 august – 14 septembrie pe arii extinse se va menține pericol excepțional de incendiu (clasa V) cu caracter natural”, au comunicat meteorologii. The post Moldova, sub cod galben de pericol de incendiu până la jumătatea lunii septembrie appeared first on NewsMaker.