Recean la Ungheni: „Sunteți poarta de vest și toată țara se mișcă în direcția foarte clară de integrare europeană, alături de voi”

10:20

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui tânăr cu vârsta de 20 de ani din Soroca pentru contractarea falsă a creditelor din numele a 36 de persoane. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Per total, victimele au fost păgubite cu peste 750.000 lei, începând din ianuarie 2023, iar majoritatea cazurilor au … The post video | Mai mulți studenți din capitală au aflat că au credite de peste 700 000 de lei. Un tânăr, trimis în judecată first appeared on ZUGO. Articolul video | Mai mulți studenți din capitală au aflat că au credite de peste 700 000 de lei. Un tânăr, trimis în judecată apare prima dată în ZUGO.