Prețul recomandat pentru achiziționarea strugurilor pentru vin este cel puțin 6,5 lei/kg

18:20

În perioada 1 și 16 septembrie, în țară se va desfășura campania „Ziua Mondială a Curățeniei 2023”. Aceasta are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la eforturile Republicii Moldova de a se alinia la obiectivele trasate de UE. Campania va culmina cu o acțiune de salubrizare la nivel... The post O acțiune de salubrizare la nivel național va fi organizată la mijloc de septembrie appeared first on ALBASAT.