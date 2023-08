VIDEO/ Grecia se confruntă cu cel mai mare incendiu înregistrat vreodată în UE

09:00

Republica Moldova are o șansă reală de a începe negocierile de aderare înainte de finalul acestui an. Mesajul optimist vine din partea europarlamentarului român, Siegfried Mureșan, potrivit căruia Republica Moldova face progrese considerabile în implementarea reformelor. Potrivit oficialului, în această toamnă, Comisia Europeană va evalua modul în care au fost îndeplinite cele nouă recomandări și […]