Sancțiunea enormă pregătită de FIFA pentru Luis Rubiales, în cazul sărutului de la Cupa Mondială

Totul e rezolvat: Romelu Lukaku pleacă marți de la Londra pentru a semna contractul! Suma transferului Romelu Lukaku (30 de ani) urmează să semneze cu AS Roma. Clubul capitolin și Chelsea au ajuns la un acord pentru un împrumut pe un an al atacantului belgian. Jurnalistul Fabrizio Romano a venit cu deja celebrul mesaj ”here we go” în cazul transferului lui Romelu Lukaku, semn că totul este rezolvat. AS Roma va plăti aproximativ 5 milioane de euro pentru împrumutul lui Romelu Lukaku. De asemenea,...