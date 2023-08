Rusia raportează atacuri cu drone asupra a 5 regiuni din Rusia și Sevastopol: Avioane în flăcări și trafic aerian perturbat

08:20

La mulți ani, Moldova! Moldova a sărbătorit, duminică, cea de-a 32-a aniversare. Noi îi urăm «La mulți ani» și sperăm că înainte ne așteaptă numai bine. Cu acest prilej, Moldova a fost felicitată chiar de către regele Charles al III-lea al Marii Britanii: «Mizăm pe continuarea relațiilor calde și pe un parteneriat între țările noastre în aceste vremuri deloc simple», se arată în mesajul monarhului. Secretarul american de stat Antony Blinken «a felicitat cordial Moldova […]