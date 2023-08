Horoscop 30 august – reușite azi pentru toate zodiile. Balanțelor le intră niște bani

21:10

Informarea și consultarea cetățenilor a continuat în această seară în sectorul Ciocana, susțimne Adrian Albu. ”Mă bucură faptul că mulți oameni cunosc proiectele din sector, realizate la inițiativa și cu implicarea directă a colegilor noștri din Consiliul municipal Chișinău. Adrian Albu, deputat PSRM, crede că cetățenii așteaptă și mai multe schimbări spre bine în Capitală, […] The post Adrian Albu: Cetățenii așteaptă și mai multe schimbări spre bine în Capitală appeared first on Omniapres.