Suport în prag de școală pentru refugiați

Ultimele zile din vacanța de vară pentru un grup de copii refugiați din Ucraina au fost consacrate pregătirei către noul an de studii. Cu suportul acordat de People in Need Moldova, acestora le-au fost procurate și înmânate rechizite școlare și giozdane. Felicia Catrinici, liderul ong Renaștere Șoldănești: De acest suport au beneficiat 9 din cei […] Post-ul Suport în prag de școală pentru refugiați apare prima dată în ImpulsTV.

