VIDEO Cum distrugem propaganda. Imagini din culisele filmării promo-ului NewsMaker

18:40

Franța își va înăspri interdicțiile, deja stricte, privind îmbrăcămintea religioasă în școlile publice. Începând cu noul an școlar, fetelor musulmane li se va interzice să poarte nu doar basma, dar și abaya – rochiile tradiționale, informează BBC. „Apariția elevilor în clasă nu ar trebui să trădeze imediat religia. Am decis să interzicem purtarea abaya în școli”, […] The post Franța va înăspri interdicțiile privind îmbrăcămintea fetelor musulmane în școli appeared first on NewsMaker.