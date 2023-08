Maia Sandu, întrevedere cu președinta Sloveniei în cadrul forumului de la Bled: „Ne sprijină să avansăm pe calea europeană”

14:50

Novak Djokovic, start lansat la US Open 2023. Sârbul va redeveni lider mondial Novak Djokovic s-a calificat cu uşurinţă în turul 2 la US Open, după ce l-a învins pe Alexandre Muller (84 ATP) cu 6-0, 6-2, 6-3, la arenele Flushing Meadows, din New York. Campionul sârb este sigur acum că va reveni în fruntea clasamentului ATP la finalul competiţiei. Djokovic (36 ani), care nu a participat la ediţia de anul trecut a turneului de Grand Slam din cauza faptului că nu s-a vaccinat contra Covid-19, avea...