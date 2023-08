Alertă în Sankt Petersburg, unde au fost luate măsuri drastice de securitate pentru înmormântarea lui Prigojin. Putin nu va participa

20:40

Faptul că știam că Liza era la Cahul mă scotea din minți, în camera aia îngustă din sanatoriul ăla de pe malul lacului, unde colegul meu de cameră era mai mereu plecat la vecinele noastre de pe etaj, unele venite tocmai din Kazahstan, singure, fără soț sau copii, ca să ia băi cu săruri, pentru a-și lecui nervii și a-și vindeca depresiile. În oraș nu ieșeam decât ca s-o caut pe Liza. Coboram panta, urcam dealul, treceam pe lângă casa de cultură, nădăjduind s-o întâlnesc. De câte ori am văzut-o, n...