O moldoveancă de 33 de ani a fost găsită moartă pe o plajă din Italia

Prima mare surpriză de la US Open! Eliminată încă din primul tur, a izbucnit în lacrimi: "Nu știu ce e în neregulă cu mine" Rebeka Masarova a oferit prima mare surpriză de la US Open 2023: a eliminat-o în primul tur pe Maria Sakkari, a opta jucătoare a lumii. Sportiva din Spania, aflată pe locul 71 WTA, s-a impus cu 6-4, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră și 28 de minute. La conferința de presă de la final, Maria Sakkari a izbucnit în lacrimi și a afirmat că are nevoie de o pauză. "Cel...