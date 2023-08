Sute de ruși îl plâng pe Prigojin la Moscova și îl compară cu Lenin și Stalin

09:40

Ieri, pe data de 27 august, în Zurich, a avut loc un eveniment semnificativ pentru copiii imigranților basarabeni și români. La o școală cu predare în limba română, a avut loc ceremonia de deschidere a noului an de studii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cu acest prilej, copiii au avut ocazia să recite imnul Republicii … The post video | Imnul Republicii Moldova, recitat de copiii imigranților basarabeni si români la Zurich, Elveția first appeared on ZUGO. Articolul video | Imnul Republicii Moldova, recitat de copiii imigranților basarabeni si români la Zurich, Elveția apare prima dată în ZUGO.