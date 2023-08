VIDEO | Orașul din Europa unde a nins la câteva zile după ce s-au înregistrat 30 de grade

15:20

Publicația Daily Sabah scrie că Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) ar putea să se pronunțe în data de 18 septembrie despre legalitatea interzicerii Partidului Șor. În articolul respectiv se menționează că “decizia (de a interzice formațiunea lui Ilan Șor) regimului din Moldova este un atac la adresa democrației și o încercare de a împiedica […] The post ULTIMA ORĂ: CEDO ar putea să se pronunțe în septembrie despre legalitatea interzicerii Partidului Șor appeared first on Omniapres.