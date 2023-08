foto, update | Un mort și opt răniți, după ce un microbuz cu pasageri de pe ruta Cahul-Doina s-a tamponat într-un pilon electric

09:10

Cercetătorii au identificat 11 factori de risc pentru demenţă şi i-au folosit pentru a dezvolta un instrument care poate prezice dacă o persoană va dezvolta această afecţiune în următorii 14 ani, informează The Guardian, citat de Digi24. Se preconizează că numărul persoanelor care suferă de demenţă la nivel mondial aproape se …