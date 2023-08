Ex-Partidul ”ȘOR”, mai aproape de a fi lichidat. Ministerul Justiției a creat Comisia care va iradia formațiunea

10:20

O tentativă de transportare ilegală a 400 pachete de țigări în Marea Britanie a fost prevenită la Aeroportul Chișinău. Funcționarii Serviciului vamal și polițiștii de frontieră au descoperit produsele de tutun în bagajul de cală al unui conațional. „Și-a ticsit bagajul cu țigări și intenționa să le transporte ilegal în Marea Britanie. Este vorba despre […]