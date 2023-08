Omor cu sânge rece la Soroca: O tânără de 21 de ani, bănuită că ar fi înjunghiat un bărbat

10:30

Ambasadorul Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, vine cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova, cu prilejul împlinirii a 32 de ani de independență. Dscursul diplomatului a fost rostit în limba română. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, sunteți liberi să vă decideți prezentul, să vă conturați … The post video | Ambasadorul UE la Chișinău, de Ziua Independenței R. Moldova: „Avem un viitor în față, unul comun, cel european. Îl meritați” first appeared on ZUGO. Articolul video | Ambasadorul UE la Chișinău, de Ziua Independenței R. Moldova: „Avem un viitor în față, unul comun, cel european. Îl meritați” apare prima dată în ZUGO.