Cursul valutar oficial la 29.08.2023

11:10

Prima lecție în noul an de studii la toate școlile din țară va avea genericul: „Moldova Europeană”. Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către instituțiile de învățământ general pentru ca profesorii să elaboreze mesajul educațional, transmite IPN. Ministerul de profil menționează că prima lecția a fost aleasă în... The post Ministerul Educației face precizări legate de prima lecție pe 1 septembrie appeared first on ALBASAT.