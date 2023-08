NM Espresso: despre Ziua Independenței, dosarul «Hotelul Național» și majorarea tarifului pentru apă

07:50

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, consideră că victoria Ucrainei în războiul cu Rusia va duce la restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova și a Georgiei, precum și la schimbări democratice în Belarus. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Kiev într-un interviu pentru jurnalista Natalia Moseichuk, difuzat în cadrul unei ediții a teledonului ucrainean, scrie […]