Nouă sportivi au concurat la un turneu inedit la Chișinău

19:10

Zile de foc in Republica Moldova. S-a incins mercurul in termometre, iar peste 350 de oameni au cerut ajutorul medicilor, in ultimele două zile. Cel mai mult au avut de suferit bolnavii cronici, bătrânii și copiii. Astăzi, la prânz, în Chisinau, temperatură resimtită a fost de aproape 50 de grade Celsius.