Alaiba: Magazinele lui Șor din Aeroport vor fi închise

Astronauții de la bordul capsulei SpaceX Crew Dragon s-au andocat duminică la Stația Spațială Internațională (ISS), încheind o excursie de o zi pînă la întîlnirea cu stația, de după lansarea din Florida, transmite CNN.Capsula a făcut primul contact cu stația spațială la 9:16 a.m. ET duminică și trapele sale s-au deschis la 10:58 a.m. ET, notează Noi.md cu referire la digi24.Veniți din patr