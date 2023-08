Germania investește în întreprinderile din Moldova? Va oferi un grant de 10,7 milioane de euro

15:50

Președintele României Klaus Iohannis a felicitat cetățenii Republicii Moldova cu ocazia celor 32 de ani de la proclamarea Independenței. Iohannis a spus că România va continua să sprijine reziliența Moldovei și prosperitatea cetățenilor săi. „Felicitări Republicii Moldova cu prilejul Zilei Independenței! România este alături de Moldova și va continua să sprijine aderarea sa la UE, […]