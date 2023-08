VIDEO „L-am așteptat 4 ore și nu a mai venit”. Irina Rimes, despre dorul de casă, piesa „Cosmos” și 27 august. Interviu NM

15:20

Trotinetele electrice închiriate nu se vor mai regăsi pe străzile din Paris. Până pe 1 septembrie, acestea vor dispărea complet din oraș, scrie Meduza cu referire la Le Figaro. Companiile, care ofereau în chirie trotinete electrice, își scot vehiculele de pe străzile din Paris. Autoritățile orașului, după un referendum organizat în aprilie, nu au negociat […]