Strigător la cer! Bolea: Subvenții de 6 miliarde de lei au ajuns în alte țări

10:40

Victoriabank este prima bancă din Moldova care a aderat la serviciul Swift Go, un nou standard în domeniul plăților internaționale de mică valoare dezvoltat de SWIFT (Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale). Rapid, ușor și previzibil sunt cele trei cuvinte care descriu ce înseamnă standardul SWIFT Go. Prin intermediul acestui serviciu, clienții Victoriabank vor putea […]