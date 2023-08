Săptămâna Europeană a Sportului va avea loc în perioada 23-30 septembrie

10:00

Socialiștii au înaintat un candidat cu șanse reduse la funcția de primar general al Chișinăului pentru a-i oferi posibilitatea lui Ion Ceban să câștige din primul tur. O spune ex-democratul Eugeniu Nichiforciuc, președintele partidului „Mișcarea Respect Moldova". Potrivit fostului deputat PDM, decizia PSRM de a înainta un candidat fără sorți...