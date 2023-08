O nouă explozie într-o pizzerie din România: Pompierii au găsit două butelii cu GPL

18:00

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat, vineri, un decret care îi obligă pe membrii formaţiunilor paramilitare să jure „fidelitate” și „loialitate” Rusiei și „să urmeze cu strictețe ordinele comandanților și superiorilor”. Decizia are loc la două zile după moartea şefului Wagner, Evgheni Prigojin. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În virtutea acestui decret publicat pe site-ul … The post Vladimir Putin îi obligă pe toți mercenarii să jure „fidelitate și loialitate” Rusiei, la două zile după moartea lui Prigojin first appeared on ZUGO. Articolul Vladimir Putin îi obligă pe toți mercenarii să jure „fidelitate și loialitate” Rusiei, la două zile după moartea lui Prigojin apare prima dată în ZUGO.