Misterul avionului încărcat cu 5 milioane de dolari și 100 de kilograme de aur fals pe care nu le vrea nimeni

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis astăzi că magistratul Viorica Puică va asigura interimatul funcției de președinte a Curții Supreme de Justiție (CSJ), comunică Moldpres. Viorica Puică va intra în noul post începând de mâine. Postul de șef interimar la CSJ a rămas vacant după ce magistrata Tamara Chișca-Doneva …