Aliaţii nu vor sprijini Ucraina dacă atacă în Rusia, spune Zelenski

După ce i-a ratat pe Romelu Lukaku și Gianluca Scamacca, Jose Mourinho aduce la AS Roma un atacant-surpriză AS Roma și-a găsit, în sfârșit, atacant, după lungi căutări. După ce nu au reușit să îi transfere pe Romelu Lukaku și Gianluca Scamacca, romaniștii au decis să apeleze la o variantă surpriză. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, iranianul Sardar Azmoun (28 de ani) va fi în cel mai scurt timp noul jucător al celor de la AS Roma. Conform sursei citate, formația lui Jose Moruinho s-a înțel...