video | Imnul Republicii Moldova, recitat de copiii imigranților basarabeni si români la Zurich, Elveția

09:30

12 noi incendii au izbucnit în ultimele 24 ore doar în nordul Atenei, iar poliția a reținut patru oameni care au pus focul intenționat. Principalele focare sunt pe dealurile din jurul capitalei, dar probleme uriașe sunt în continuare și în nord. Autoritățile au avertizat că vântul și căldura riscă să alimenteze și mai multe incendii, scrie Digi24.