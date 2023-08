Anatol Țăranu: În acești 32 de ani, cetățenii au încercat să construiască un stat care să le garanteze o viață decentă pentru copiii lor

14:50

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova. ”Vreau să transmit un mesaj de prietenie, solidaritate și susținere către cetățenii curajoși ai R. Moldova. Ați ales libertatea, ați ales Europa. Vă suntem alături în orice pas pe care îl faceți pe drumul vostru către Uniunea Europeană, casa voastră” a scris von der Leyen pe Twitter. La mulți ani Moldova! • On Moldova’s Independence Day, I want to send a strong messa...