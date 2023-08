Moartea lui Evghenii Prigojin ar fi fost confirmată de analizele genetice

18:50

Indiferent că stai la casă sau la apartament, aerisirea camerelor ziua sau noaptea devine obligatorie vara. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Plasele pentru țînțari au un rol deosebit de important împotriva insectelor nedorite, dar și împotriva prafului și polenului care pot cauza alergiile de sezon. Cu cât plasa pentru insecte are ochiurile mai mici, cu …