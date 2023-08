Bucureștiul a cerut UE prelungirea restricțiilor pentru importurile agricole ucrainene

07:10

Chiar dacă este conștientă că mandatul său e de 5 ani și are speranța că-l va duce până la capăt, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a recunoscut că, „dacă în Moldova nu se termină bine", va pleca. Dezvăluirea a fost făcută la emisiunea „Puterea A Patra", ediția de luni, 21 august curent. „Am cetățenie […]