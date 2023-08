LIVE Premierul Dorin Recean și miniștrii stau „de vorbă cu cetățenii”: eveniment din spatele clădirii Guvernului

13:50

Asociația Forța Fermierilor a anunțat, pe 25 august, că reia protestele „cu tehnică agricolă în capitală". Manifestațiile vor începe „imediat după finalizarea recoltării culturilor de grupa a doua". Potrivit Asociației, premierul Dorin Recean „așa și nu a găsit timp pentru întâlnirea cu agricultorii" și fermierii „nu mai cred în bunele intenții ale autorităților abilitate". Asociația […]