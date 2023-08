LIVE. Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean și miniștrii din Guvern participă la programul „De vorbă cu cetățenii”

19:30

Patru staţii de aşteptare din Chişinău au fost dotate cu panouri digitale care afisează programul mijloacelor de transport in comun. Dispozitivele sunt in testare după alte tentative făcute in urmă cu citiva ani. Călători spun că panourile sunt deocamdată puţin eficiente şi nu afişează timpii reali de aşteptare.