video | Ambasadorul UE la Chișinău, de Ziua Independenței R. Moldova: „Avem un viitor în față, unul comun, cel european. Îl meritați”

15:40

Festivitatea dedicată Primului sunet de clopoțel va avea loc în școlile din țară vineri, 1 septembrie, începând cu ora 8.30 și va dura cel mult 45 de minute, transmite Moldpres. Prima lecție din noul an școlar va avea genericul „Moldova europeană". Potrivit unei circulare a Ministerului Educației și Cercetării, remisă …