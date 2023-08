VIDEO Exploziile din Crevedia, la 30 de km de București: numărul persoanelor rănite a crescut

11:00

Un ofițer de investigație din cadrul Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (SPIA al MAI) a cerut de la o persoană 1 000 euro pentru a-l determina pe un procuror din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău să scoată de sub urmărire penală o rudă de-a acestuia. Învinuitul a fost denunțat de către persoana […] The post Un ofițer de investigație riscă să ajungă el însuși la închisoare. A cerut 1000 de euro ca să influențeze un procuror appeared first on NewsMaker.