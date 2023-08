Bilete la meciul Sheriff – KÍ Klaksvík (Feroe)

13:20

Mișcarea Respect Moldova continuă să-și consolideze rândurile – echipei s-a alăturat Vasile Secu, vicepreşedintele raionului Hîncești, informează PROVINCIAL. Vasile Secu este un bun profesionist și are o bogată experiență. "Cu siguranță aderarea Dlui va aduce plus valoare echipei noastre. Rămânem deschiși pentru toți acei care au capacității, viziune și dorință de a ajuta Republica Moldova